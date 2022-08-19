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Українська гра "Винищувач путіністів" стала доступна для Windows

Українська гра Putinist Slayer стала доступна для Windows на ігровій платформі Steam в ранньому доступі.
Українська гра "Винищувач путіністів" стала доступна для Windows Джерело: скріншот гри

Про це пише The Village.

Гра пропонує знищувати відомі обличчя російської агресії, що перетворюються в космічних монстрів. Воюючи на стороні добра, гравець може бути президентом Зеленським, Ілоном Маском, Арестовичем або навіть Гордоном.

Кінематографічний трейлер гри використовує deepfake відео Путіна. Його образ, створений за допомогою технологій штучного інтелекту.

Щодня, крім вихідних, автори публікують оновлення гри. Всі прибутки з продажів гри підуть на допомогу ЗСУ.

Putinist Slayer – комп’ютерна антистрес-гра від українських розробників, що висвітлює злочинну сутність росії та її ідеологів через призму інтерактивного мистецтва. Гру створює анонімний мистецький колектив Bunker 22, що утворився під час війни.

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19 08 2022 10:02
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