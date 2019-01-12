Українська група компаній Infomir стала партнером Google
Першим пристроєм, який пройшов усі етапи сертифікації, стала флагманська приставка від Infomir MAG425A. Вона дозволяє споживати телевізійний контент в якості 4К. Пристрій підтримує сервіси Google, а також тисячі інших додатків. Крім цього, користувачі мають доступ до голосового пошуку. "Надання статусу глобального партнера Google – свідчення якості та захищеності техніки Infomir. Вона відповідає всім сучасним вимогам", – коментує подію директор з маркетингу компанії Ігор Окландер, передає LB.ua.
Одеський виробник високотехнологічних пристроїв є одним із основних гравців на світовому ринку телевізійних приставок. MAG425A вже надійшла в продаж на глобальні ринки. Крім цього, Infomir створює спільні проекти з операторами і партнерами в різних регіонах світу. У компанії запевняють: саме за Android-TV - майбутнє.
"Кілька років тому багато експертів не бачили альтернативи новому поколінню "розумних" телевізорів (т. зв. Smart TV – ред.) і пророкували смерть мультимедійних приставок. Однак не все так однозначно. Погодьтеся, Smart TV – рішення не з дешевих. Людина міняє телевізор в середньому один раз в шість-сім років. Натомість приставку – якщо не влаштовує якість – можна міняти набагато частіше. Це просто вигідніше. Тренд нинішнього року – Android-TV. Приставки на цій платформі стають мейнстримом. За нашими даними, за останні три роки кількість провайдерів, які обрали ОС Android TV, зросла в 17 разів", – заявив "Фактам" ICTV комерційний директор групи компаній Infomir Віктор Артющенко.
За його словами, маючи такий Set-top-box, користувачеві не обов'язково купувати дорогий Smart TV, щоб отримати нові мультимедійні можливості та зручний UI/UX-дизайн. Завдяки таким приставкам платформа Android TV доступна всім, у кого є телевізор із входом HDMI.
"Користувачам доступне ліцензійне та яке постійно оновлюється програмне забезпечення, наприклад Google Play, YouTube. У магазині Google Play для Android TV є понад 5 тис. ігор і додатків. Ви купуєте смарт-телевізор вартістю близько $1-2 тис. Через два-три роки розумієте, що він не підтримує нові відеосервіси. При цьому встановлену на ньому застарілу версію операційної системи вже не можна оновити. У цьому випадку ви можете просто купити мультимедійну приставку, яка коштує близько $100. Під'єднавши її до телевізора, у вас буде можливість дивитися улюблені сервіси із зображенням тієї якості, яка вас влаштовує", – пояснив специфіку пристрою представник Infomir.
Нагадаємо, що Міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала бізнес-модель таких компаній, як Google і Facebook, бо вона загрожує правам людини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?