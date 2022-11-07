Українська ІТ-армія протягом двох тижнів атакувала понад 800 російських сайтів
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Так, у День Конституції України хакери вирішили привітати росіян з українським державним святом і опублікували на сайтах держструктур та держорганів рф відповідні повідомлення.
Також хакери "поклали" сайт "Роскосмосу". Як зазначає Мінцифри, це була відповідь російській держкорпорації з космічної діяльності, яка погрожувала та публікувала супутникові знімки центрів НАТО.
Через DDoS-атаки росіянам не вдавалося декілька днів працювати в CRM-системах - це програми, які допомагають організувати та контролювати всі робочі процеси підприємства з клієнтами та всередині компанії. Атака на них призупинила роботу багатьох підприємств, чим негативно вплинула на економіку рф.
Унаслідок роботи хакерів "Росэлторг" - найбільший тендерний майданчик рф, який належить уряду росії та банку ВТБ, - "загубив" конфіденційні дані майже 500 тисяч користувачів.
Також хакери паралізували роботу десятків тендерних майданчиків, що призвело до зриву торгів, проводили "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ та заблокували доступ до сайтів більшості кінотеатрів рф, через що росіяни не могли купити квитки онлайн.
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