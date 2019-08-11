Українська мова домінує в освіті, кінопрокаті, книговиданні та радіо - дослідження

"Можна констатувати, що українська мова стала природною для радіоефіру в усіх регіонах країни", - йдеться в огляді

Згідно з аналітичним оглядом "Становище української мови в Україні у 2019 році", розміщеним у п'ятницю, 46% українців спілкуються вдома завжди або переважно українською мовою, 28% - російською мовою. Водночас 66% громадян України вважають, що українська має бути єдиною державною мовою, а кількість прихильників ухваленого закону про мову (59%) більше ніж удвічі перевищує кількість його супротивників (27%).

Українська мова домінує в освіті, кінопрокаті, книговиданні та радіо, але здає позиції на телебаченні та у сфері послуг, свідчать дані аналітичного огляду рухом "Простір свободи", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з аналітичним оглядом "Становище української мови в Україні у 2019 році", розміщеним у п'ятницю, 46% українців спілкуються вдома завжди або переважно українською мовою, 28% - російською мовою. Водночас 66% громадян України вважають, що українська має бути єдиною державною мовою, а кількість прихильників ухваленого закону про мову (59%) більше ніж удвічі перевищує кількість його супротивників (27%).

Частка української мови у прайм-тайм провідних телеканалів за рік зменшилася з 64% до 40%, а російської - зросла з 7 до 27%. Зазначається, що решту часу займають двомовні російсько-українські програми.

"Такий регрес можливий через компромісні формулювання у законі "Про телебачення і радіомовлення", які створюють лазівки для русифікації телеефіру", - вважають автори дослідження.

Зазначається, що 56% усіх пісень на загальнонаціональних радіостанціях звучать українською мовою, а 90% часу радіопрограми ведуться українською мовою. Обидва показники зросли за рік і значно перевищують встановлені законом квоти (35% для пісень і 60% для мови ведення).

"Можна констатувати, що українська мова стала природною для радіоефіру в усіх регіонах країни", - йдеться в огляді.

Частка школярів, які здобувають освіту українською мовою, за рік зросла з 91 до 92%, а частка першокласників - із 95 до 96%. У семи областях України українською мовою навчаються 100% першокласників.

"Водночас реальна мовна ситуація в навчальних закладах часто не відповідає офіційній статистиці і значна частина освітнього процесу всупереч закону здійснюється російською мовою", - заявляють у "Просторі свободи".

Із 374 фільмів, що вийшли цього року в кінопрокат, 47 знято в оригіналі українською мовою, 194 дубльовано, а 152 - озвучено з іноземної мови на українську, 78 фільмів мають українські субтитри. У 89% випадків фільми в кінотеатрах транслюються українською як мовою оригіналу або дубляжу, в інших випадках - озвучені або з субтитрами українською.

Частка газет, що видаються українською мовою, становить 33% від сумарного тиражу. Водночас кількість книг українською мовою зростає і в абсолютному, і у відносному вимірах, і становить 85% від сукупного тиражу виданих в Україні книг.

За підсумками моніторингу кафе та ресторанів у 26 містах (усі обласні центри, крім окупованих, а також Кривий Ріг, Маріуполь, Краматорськ і Сєвєродонецьк) лише 37% закладів харчування мають українську вивіску, тільки у 75% є меню українською та тільки у 51% закладів персонал обслуговує україномовних клієнтів українською мовою.

Моніторинг автовокзалів і пасажирських міжміських автобусів у 20 містах показав, що персонал перевізників у 37%, а працівники кас і довідкових служб автовокзалів у 40% випадків використовують російську мову в обслуговуванні україномовних клієнтів. Російську мову зафіксовано в 11% звукових оголошеннях на автовокзалах та в 10% табличок на міжміських автобусах.

Огляд базується на даних державної статистики, соціології та моніторингових досліджень.