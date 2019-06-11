Кабмін створив Нацкомісію зі стандартів української мови

Кабінет Міністрів на засіданні в середу створив Національну комісію зі стандартів державної мови, яка передбачена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це повідомив у фейсбуці депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду, передає LB.ua.

Комісія - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність спрямовує і координує Кабмін через міністра освіти і науки. Завданням комісії є збереження і розвиток державної мови через встановлення стандартів і методів перевірки рівня володіння мовою, необхідним для набуття громадянства України або заняття визначених законами посад.

Нагадаємо, влітку 2019 року в Україні набув чинності новий мовний закон, який вводить сертифікацію рівня володіння українською мовою державними чиновниками. Вимоги щодо відповідного рівня володіння мовою та перевірку його рівня буде здійснювати Нацкомісія зі стандартів державної мови.

Також закон створив посаду уповноваженого із захисту державної мови, якого призначає і звільняє з посади Кабінет Міністрів.

Раніше Центр оцінювання якості освіти заявляв, що знання нового українського правопису не перевірятимуть на зовнішньому оцінюванні найближчі п'ять років.