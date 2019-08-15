Новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років

Якщо учні будуть використовувати його під час виконання творчого завдання, це не буде вважатися помилкою

Центр оцінювання якості освіти заявляє, що знання нового українського правопису не перевірятимуть на зовнішньому оцінюванні найближчі п'ять років.

"У зв'язку з набуттям чинності нового українського правопису, згідно з документом Міністерства освіти і науки, в найближчі 5 років нові норми українського правопису, поки вони не стануть усталеною практикою навчання в закладах загальної середньої освіти, не перевірятимуся в тесті з української мови та літератури. Тобто не буде завдань, в яких перевірятиметься правильність написання "проект-проєкт," "кафедра-катедра" і так далі ... Це не буде об'єктом перевірки під час тесту з української мови та літератури", - сказав виконувач обов'язків директора Центру Валерій Бойко, повідомляє "Громадське".

При цьому, за словами Бойка, якщо учень буде використовувати новий правопис під час виконання творчого завдання, це не буде вважатися помилкою.

Напередодні розпочалося нова спроба поставити мовний закон на розгляд Радбезу на засіданні Ради безпеки ООН.

Пов’язано це із тим, що сьогодні, 16 липня, в Україні набув чинності Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної".