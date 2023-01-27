В Гельсінкі відкривається розмовний український клуб

Він призначений для російськомовних українців

В Українському центрі в Гельсінкі, відкритому Товариством українців у Фінляндії, збирають групу для розмовного клубу українською мовою. Проєкт призначений в основному для російськомовних українців, передає Yle.

"Ми запрошуємо до розмовного клубу всіх, хто хоче перейти на українську мову в повсякденному житті, і кому важко дається такий перехід. Тобто потрібно тією чи іншою мірою знати українську", - повідомила координаторка клубу Надія Федорова.

Зустрічі клубу відбуватимуться один раз на тиждень в Українському центрі за спеціально розробленою програмою.

Розмовний клуб української мови в Гельсінкі - результат співпраці Товариства українців у Фінляндії та Всеукраїнського громадського проєкту "Єдині", що розпочався невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Наразі розмовні клуби працюють у 25 містах України та за кордоном: у Любліні, Варшаві, Роттердамі, Вільнюсі та Празі. Загалом за 10 місяців роботи проєкт налічує вже понад 60 тисяч учасників. Підтримку в переході на українську мову можна отримати й онлайн, участь у клубах та онлайн-підтримка - безкоштовні.

Нагадаємо, Міністерство оборони Фінляндії заявило про надання Україні дванадцятої партії військової допомоги. Загальна вартість допомоги коштуватиме державі понад 400 мільйонів євро.