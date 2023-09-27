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ТЕХНОЛОГІЇ

Apple додала у свій перекладач українську мову

27 вересня 2023, 16:44
Apple додала у свій перекладач українську мову
Фото: з вільного доступу
Українська стала однією з 20 мов, які підтримує додаток.

Компанія Apple додала в додаток "Перекладач", доступний для iPhone та iPad, українську мову.
Про це повідомляє AIN із посиланням на розробника Braveproject Романа Лічковського, який звернув на це увагу.

Додаток "Перекладач" було запущено ще 2020 року, нові мови у ньому з'являються досить повільно. Про необхідність додати до них українську мову заговорили ще минулого року після початку повномасштабного вторгнення росії. Тоді ж було запущено відповідну петицію.

Тепер українська мова стала доступною у додатку та стала однією з 20 мов, які він підтримує.

Оновлення вийшло разом із iOS 17, яку Apple зробила доступною для користувачів 18 вересня.

Нагадаємо, 12 вересня компанія Apple представила нове покоління смартфонів iPhone 15 з оновленим дизайном, які матимуть функцію Dynamic Island, яка вперше з'явилася у висококласних версіях iPhone 14.

Appleукраїнська мовадодаток

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