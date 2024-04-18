Українська ППО під час останніх атак збила 46% російських ракет – Welt

Українська система протиповітряної оборони перехопила порядка 46% ракет, якими росія атакувала в останні масштабні атаки.

Таки результат через нестачу боєприпасів, повідомляє німецька газета Welt.

Україна збила лише 16% російських балістичних ракет під час останніх масованих ударів.

Такий низький показник через дефіцит ракет для збиття повітряних цілей рф.

російські ракети і безпілотники все більше виснажують українську ППО, адже ще необхідно тримати широку лінію фронту і кордони з білоруссю і росією, а це відрізняє обстріли Ізраїлю Іраном, які не мають спільного кордону, пише німецьке видання.

"Українська протиповітряна оборона в середньому перехопила лише близько 46% російських балістичних ракет під час останніх великих ударів. Імовірно, Іран очікував вищих показників збиття від Ізраїлю, застосувавши російську тактику обстрілів, проте росіяни ніколи не запускали такої кількості великих балістичних ракет за один удар по Україні", - йдеться в статті.

Лише вчора росія випустила три ракети по Чернігову, що призцело до майже двох десятків загиблих і майже сотні поранених.