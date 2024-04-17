росія випустила ракети по Чернігову: є жертви, поранені і зниклі безвісти (оновлено)

З самого ранку росія випустила три ракети по середмістю Чернігова.

Про це голова Чернігівської ОВА розказав в своєму Telegram-каналі.

"Недобрий ранок на Чернігівщині! Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, медики. Надається вся необхідна допомога. Створений штаб, буде надаватися вся необхідна допомога", - йдеться в дописі.

Він додав, що вся детальна інформація згодом.

"росія – терорист! Терористи мають бути знищені!", - додав Чаус.

Наразі відомо про чотирнадцять жертв і більше 60 поранених, ще троє - вважаються зниклими безвісти.