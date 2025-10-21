Чернігів залишився без світла та води через ворожі обстріли
21 жовтня 2025, 08:07
Фото: aa.com.tr
Енергетики працюють над відновленням постачання, а поки що критична інфраструктура працюватиме від генераторів.
У ніч на 21 жовтня армія країни-агресора Росії атакувала Чернігівську область пів сотнею повітряних цілей, серед них – дві балістичні ракети.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
Є два прильоти – безпілотники вдарили по об'єктах теплопостачання й енергетики. Критичну інфраструктуру області переводять на генератори.
Напередодні в "Чернігівобленерго" повідомляли, що без світла – Чернігів і північна частина області.
Уранці "Чернігівводоканал" попередив людей, що об'єкти водопостачання також знеструмлені. Їх під'єднуватимуть до альтернативних джерел живлення.
У місті обіцяють підвезення води, на вулицях відкрито водопровідні колонки. Жителів міста просять робити запаси води.