росія атакувала Україну зі стратегічних літаків: ЗСУ збили 7 ракет

Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах і критичній інфраструктурі України.

Армія рф застосуваоа 19 ракет і 32 "Шахеди": всі дрони та 7 крилатих ракет вдалося збити.

Про це Повітряні сили ЗСУ написали в Telegram-каналі.

"Загарбники випустили 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС і 32 "Шахеди" з російського міста Приморсько-Ахтарськ та з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в дописі.

Військові написали, що в було збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей"

Наслідки атаки уточнюються,