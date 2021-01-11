НОВИНИГоловне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає елементом інформаційно-психологічних дій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська розвідка не підтверджує перекидання військ Росії до державного кордону
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі Інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань, вважають в пресслужбі.
Як зазначається, воєнна розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміни їх чисельності поблизу державного кордону України.
Як повідомлялося, 31 жовтня видання The Washington Post повідомило про те, що російські військові вкотре починають накопичувати сили та засоби біля кордонів України.
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01 11 2021 17:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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