Українська розвідка підтвердила удар по аеропорту в Пскові

Сьогодні вночі на аеродромі у російському Пскові було знищено чи пошкоджено шість військово-транспортні Іл-76.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розказав для РБК-Україна.

"На аеродромі у Пскові були вражені ворожі об'єкти. Були вибухи, внаслідок яких було знищено чотири Іл-76 і ще декілька – пошкоджено", – заявив Юсова.

За його словами, зараз уточнюється інформація, в тому числі і щодо втрат особового складу ворога.

"Але оскільки це був нічний час, то вони якщо і були – то були незначні. Це було ураження з використанням спецтехніки і роботою відповідних груп на території і з території держави-агресора", – підсумував представник ГУР.

До цієї спецоперації причетне ГУР, але у розвідці не коментують свою можливу причетність до подій у Пскові, пише видання.