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Українська розвідка підтвердила удар по аеропорту в Пскові

30 серпня 2023, 14:12
Українська розвідка підтвердила удар по аеропорту в Пскові
Фото: УНН
Сьогодні вночі на аеродромі у російському Пскові було знищено чи пошкоджено шість військово-транспортні Іл-76.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розказав для РБК-Україна.

"На аеродромі у Пскові були вражені ворожі об'єкти. Були вибухи, внаслідок яких було знищено чотири Іл-76 і ще декілька – пошкоджено", – заявив Юсова.

За його словами, зараз уточнюється інформація, в тому числі і щодо втрат особового складу ворога.

"Але оскільки це був нічний час, то вони якщо і були – то були незначні. Це було ураження з використанням спецтехніки і роботою відповідних груп на території і з території держави-агресора", – підсумував представник ГУР.

До цієї спецоперації причетне ГУР, але у розвідці не коментують свою можливу причетність до подій у Пскові, пише видання. 

Нагадаєамо, що вночі дрони пошкодили 6 російських Іл-76 у Пскові.
дрониГУРІл-76Псков

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