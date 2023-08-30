Українська розвідка підтвердила удар по аеропорту в Пскові
Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розказав для РБК-Україна.
"На аеродромі у Пскові були вражені ворожі об'єкти. Були вибухи, внаслідок яких було знищено чотири Іл-76 і ще декілька – пошкоджено", – заявив Юсова.
За його словами, зараз уточнюється інформація, в тому числі і щодо втрат особового складу ворога.
"Але оскільки це був нічний час, то вони якщо і були – то були незначні. Це було ураження з використанням спецтехніки і роботою відповідних груп на території і з території держави-агресора", – підсумував представник ГУР.
До цієї спецоперації причетне ГУР, але у розвідці не коментують свою можливу причетність до подій у Пскові, пише видання.Нагадаєамо, що вночі дрони пошкодили 6 російських Іл-76 у Пскові.