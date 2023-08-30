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Вночі дрони пошкодили 6 російських Іл-76 у Пскові (оновлено)

30 серпня 2023, 09:09
Вночі дрони пошкодили 6 російських Іл-76 у Пскові (оновлено)
Фото: АFР
російські медіа повідомили, що чотири літаки Іл-76 пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові через атаку безпілотників.

Про це пише росЗМІ ТАСС, посилаючись  на екстрені служби.

"Міноборони у Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників. За попередньою інформацією жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється", - заявив губернатор Псковської області Михаіл Вєдєрніков. 

Чотири літаки Іл-76 пошкоджено в Пскові на військовому аеродромі після атаки безпілотників, пишуть ЗМІ. 

Раніше стало відомо, що контррозвідка СБУ атакувала дронами російські літаки і системи ППО у Курську.

Пізніше паблік BAZA написав, що за попередніми даними, за підсумками атаки два літаки Іл-76 було знищено, ще чотири літаки зазнали пошкоджень, але офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. 

РосіядрониІл-76

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