Вночі дрони пошкодили 6 російських Іл-76 у Пскові (оновлено)

російські медіа повідомили, що чотири літаки Іл-76 пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові через атаку безпілотників.

Про це пише росЗМІ ТАСС, посилаючись на екстрені служби.

"Міноборони у Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників. За попередньою інформацією жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється", - заявив губернатор Псковської області Михаіл Вєдєрніков.

Чотири літаки Іл-76 пошкоджено в Пскові на військовому аеродромі після атаки безпілотників, пишуть ЗМІ.

Раніше стало відомо, що контррозвідка СБУ атакувала дронами російські літаки і системи ППО у Курську.

Пізніше паблік BAZA написав, що за попередніми даними, за підсумками атаки два літаки Іл-76 було знищено, ще чотири літаки зазнали пошкоджень, але офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.