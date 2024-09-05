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Українська штовхальниця ядра здобула 14-те "золото" на Паралімпійських іграх

05 вересня 2024, 13:03
Українська штовхальниця ядра здобула 14-те
Фото: paris2024.org.
Наразі Україна посідає 7-ме місце в списку паралімпійців.

В Парижі 35-ти річна  українка Марія Помазан у фіналі вже з першої спроби стала лідеркою у боротьбі за золото, штовхнувши ядро на 12.75 м. 

Жодна з параатлеток не змогла перевершити результат Помазан, зокрема чинна світова рекордсменка Ван Джан.

"Емоційні враження, важкі", - прокоментувала Помазан здобуте "золото". 

Вона додалал, що мабуть, ця медаль була найважчою, оскільки емоції, які ми пережили в Україні і які переживає наш народ - це страшно. 

"Дуже рада, хочу присвятити цю медаль нашим захисникам. Якби не вона — мене б тут не було. Присвятити її рятувальникам, волонтерам, лікарям, які нас теж рятують. Ця медаль для України", - додала спортсменка. 

Два дін тому ми писали, що Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024.

 

Паралімпійськіігри олімпіада 2024

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