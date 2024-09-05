Українська штовхальниця ядра здобула 14-те "золото" на Паралімпійських іграх

Наразі Україна посідає 7-ме місце в списку паралімпійців.

В Парижі 35-ти річна українка Марія Помазан у фіналі вже з першої спроби стала лідеркою у боротьбі за золото, штовхнувши ядро на 12.75 м.

Жодна з параатлеток не змогла перевершити результат Помазан, зокрема чинна світова рекордсменка Ван Джан.

"Емоційні враження, важкі", - прокоментувала Помазан здобуте "золото".

Вона додалал, що мабуть, ця медаль була найважчою, оскільки емоції, які ми пережили в Україні і які переживає наш народ - це страшно.

"Дуже рада, хочу присвятити цю медаль нашим захисникам. Якби не вона — мене б тут не було. Присвятити її рятувальникам, волонтерам, лікарям, які нас теж рятують. Ця медаль для України", - додала спортсменка.

Два дін тому ми писали, що Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024.