Українська сторона передала російський перелік депортованих до рф дітей

Відбулось це під час переговорів в Туреччині.

Делегація з України передала російській стороні перелік українських дітей, які були депортовані до рф.

Про це заявив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Теlеgram-каналі.

"Сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у дописі.

Глава ОП додав, що в березні на зустрічі в Джидді Україна підтвердила готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою.

За словами Єрмака, повернення українських дітей – невіддільна частина справедливого і тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів.

"Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії. Справжня добросовісність – це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", – зазначив він.

Сьогодні у Стамбулі закінчився черговий раунд переговорів між Києвом і москвою, який тривав трохи більше години.