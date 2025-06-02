Українська сторона передала російський перелік депортованих до рф дітей
Делегація з України передала російській стороні перелік українських дітей, які були депортовані до рф.
Про це заявив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Теlеgram-каналі.
"Сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у дописі.
Глава ОП додав, що в березні на зустрічі в Джидді Україна підтвердила готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою.
За словами Єрмака, повернення українських дітей – невіддільна частина справедливого і тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів.
"Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії. Справжня добросовісність – це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", – зазначив він.
Сьогодні у Стамбулі закінчився черговий раунд переговорів між Києвом і москвою, який тривав трохи більше години.