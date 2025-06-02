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Українська сторона передала російський перелік депортованих до рф дітей

02 червня 2025, 17:18
Українська сторона передала російський перелік депортованих до рф дітей
Фото: з вільних джерел
Відбулось це під час переговорів в Туреччині.

Делегація з України передала російській стороні перелік українських дітей, які були депортовані до рф. 

Про це заявив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Теlеgram-каналі.

"Сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у дописі. 

Глава ОП додав, що в березні на зустрічі в Джидді Україна підтвердила готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою. 

За словами Єрмака, повернення українських дітей – невіддільна частина справедливого і тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. 

"Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії. Справжня добросовісність – це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", – зазначив він. 

Сьогодні у Стамбулі закінчився черговий раунд переговорів між Києвом і москвою, який тривав трохи більше години.

 

дітидепортаціявійна в Україні

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