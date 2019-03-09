Українська сторона закінчила демонтаж у Станиці Луганській, - ФОТО

Українська сторона завершила демонтаж фортифікаційних споруд поблизу зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

"Сьогодні роботи по повному демонтажу фортифікаційних споруд були закінчені", - повідомляє Луганська обласна державна адміністрація у Facebook.

Зазначається, що чотирма піротехнічними підрозділами ДСНС проводилася робота з перевірки та очищення від вибухонебезпечних предметів ґрунтової дороги, яку планують використовувати як технологічну для під’їзду будівельної техніки до нижньої частини мосту. Також була обстежена майже вся дорога, але приблизно за 200 метрів від зламу мосту роботи були зупинені тому, що через СММ ОБСЄ не надійшли гарантії безпеки зі сторони так званої "ЛНР".



Фото: Луганська ОДА

Як повідомляє ОДА, о 9:30 біля зруйнованої частини мосту відбулася зустріч між офіцером Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) та представниками СММ ОБСЄ. Представники СММ ОБСЄ мали при собі зроблений напередодні та переданий до ОБСЄ план проведення робіт з очищення території під мостом, із переліком запланованих видів робіт та обладнання (газозварювальне для різки металевих конструкцій), яке планується задіяти. Перемовини тривали приблизно до 12:00.



Фото: Луганська ОДА

Зазначається, що сторона так званої "ЛНР" висувала все більш незрозумілі вимоги щодо деталізації запланованих нашою стороною робіт і постійно наполягала на наданні їм проєкту будівництва мосту.

"Представником СЦКК в черговий раз було повідомлено СММ ОБСЄ, що наша сторона готова проводити роботи із прибирання території під мостом для проведення в подальшому відновлення зруйнованої частини об’єкту. Не отримавши від представників СММ ОБСЄ надання гарантій безпеки зі сторони так званої "ЛНР", наша сторона роботи під мостом сьогодні не проводила", - додали в облдержадміністрації.

Візуально з української сторони можна бачити, що зі сторони так званої "ЛНР" на відстані приблизно 10 метрів від зламу мосту знаходиться будка типу "кунг", де нанесені літери "СЦКК". "Ця будка буде створювати реальні перешкоди при будівництві мосту. І тому стверджувати, що так звана "ЛНР" демонтувала всі свої споруди на зламі мосту, буде зарано", - наголосили в ОДА.



Фото: Луганська ОДА

Нагадаємо, що 2 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив про початок робіт з відновлення зруйнованого моста в смт Станиця Луганська.