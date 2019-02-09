Зеленський оголосив про початок відновлення мосту в Станиці Луганській

Українська сторона готова до початку робіт на зруйнованій ділянці мосту

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок робіт з відновлення зруйнованого моста в смт Станиця Луганська.

"Є перемоги й досягнення: демонтували нарешті на окупованій частині Станиці Луганській міст, тому я вітаю нашу групу, яка займалася стратегічно пріоритетним питанням, і починаємо будувати міст в Станиці Луганській", - сказав Зеленський на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів Україна і правоохоронних органів в понеділок у Києві.

Раніше у штабі операції Об’єднаних сил повідомило, що станом на 9 год ранку 2 вересня українська сторона розпочала демонтаж останнього укріплення у районі пункту пропуску "Станиця Луганська" та готова до початку робіт на зруйнованій ділянці мосту.

Нагадаємо, що 31 вересня так звана "ЛНР" не допустила експертів до зруйнованого мосту в Станиці Луганській, саботуючи таким чином роботи з відновлення переходу.