Зеленський оголосив про початок відновлення мосту в Станиці Луганській
"Є перемоги й досягнення: демонтували нарешті на окупованій частині Станиці Луганській міст, тому я вітаю нашу групу, яка займалася стратегічно пріоритетним питанням, і починаємо будувати міст в Станиці Луганській", - сказав Зеленський на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів Україна і правоохоронних органів в понеділок у Києві.
Раніше у штабі операції Об’єднаних сил повідомило, що станом на 9 год ранку 2 вересня українська сторона розпочала демонтаж останнього укріплення у районі пункту пропуску "Станиця Луганська" та готова до початку робіт на зруйнованій ділянці мосту.
Нагадаємо, що 31 вересня так звана "ЛНР" не допустила експертів до зруйнованого мосту в Станиці Луганській, саботуючи таким чином роботи з відновлення переходу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків