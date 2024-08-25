Українська стратегія війни Судного дня працює в Курську – ЗМІ

Сміливе вторгнення України в Курську область рф спричинило значний зсув у динаміці конфлікту між двома країнами.

Наразі наступ перемістився за Курськ у Бєлгородську область, і Україна оголосила про "найбільше масове захоплення"російських військ - понад 100 здалися - з початку конфлікту в лютому 2022 року.

Про це йдеться в матеріалі американської газети The Hill.

У конфлікті, який завдав українцям стільки горя, шокуючий крок військових, які взяли участь у боротьбі з ворогом, активізував їхні війська та громадян.

Історія іноді дає уроки з минулого, і наступ на Курськ нагадує такий же сміливий крок Ізраїлю під час війни Судного дня 1973 року.

У цій війні Ізраїль спочатку був на задньому плані, будучи несподіваним вторгненням як з півночі, так і з півдня. У найсвятіше єврейське свято сирійські танки скотилися з Голанських висот, тоді як скоординована атака єгиптян у Синайській пустелі застала ізраїльтян зненацька.

Араби значно просунулися у своїй кампанії. Жодного разу в численних війнах, які вели проти нього, Ізраїль не був у більшій небезпеці.

Після кількох днів жахливих втрат Ізраїль почав вирівнюватись і зупинив атаку. Але якщо він збирався переломити хід війни, він мав зробити щось сміливе. Була розроблена стратегія перетину Суецького каналу та ведення битви в Єгипті.

Під сильним артилерійським вогнем, а також під бомбардуванням і обстрілом єгипетських літаків війська генерала Аріеля Шарона здійснили переправу та почали втікати до Єгипту. Ізраїльтяни помітили розрив між другою і третьою єгипетськими арміями і почали план ізоляції останньої.

Коли їхній план почав працювати, єгиптяни та міжнародна спільнота почали панікувати. Ізраїльтяни були в змозі знищити Третю армію, оскільки вони перерізали її лінії постачання та підійшли ближче до міста Суец, у центрі Єгипту та його столиці Каїрі.

У росії поширення війни на Білгород перегукується з ранніми досягненнями ізраїльтян. Млява реакція кремля викликала занепокоєння місцевого населення, понад 100 000 з якого зараз є переміщеними особами.

росіяни перебувають у своїй стихії, воюючи на укріплених лініях, які зміцнилися на півдні України, але вони не дуже добре вміють динамічні зміни на полі бою, і боротися з цим креативним новим підходом високомотивованих українських солдатів виявилося важко. росія мобілізує війська і пообіцяла повернути назад ганебний успіх українського наступу, але багато в чому українці вже досягли успіху.

москва знаходиться лише трохи більше ніж в 300 милях від цих ліній фронту. Хоча мало хто думає, що російська столиця справді опиниться під загрозою, її близькість до бойових дій викликає збентеження. Може бути достатньо змінити хід війни, щоб перенести бій у глиб рф, як це зробили ізраїльтяни, перетнувши Суец і загрожуючи серцю єгипетської армії та її великим містам.

Наступ Ізраїлю в Єгипті змінив хід війни. Оскільки Єгипет раптово отримав таку особливу загрозу, дві наддержави, які підтримували кожну країну — Радянський Союз, який підтримував єгиптян, і американці, що стояли за ізраїльтянами, — обидві виросли занепокоєні тим, що вони будуть втягнуті. Потенційне знищення єгипетської Третьої армії та загроза Суец-Сіті і Каїр перетворив заклики до перемир'я на шум.

Важко передбачити, як це може відбуватися подібним чином у російсько-українському конфлікті, але Україна припустила, що може спробувати утримати більшу частину території, яку вона здобула, і домовитися про її виведення в обмін на те, що росія залишить захоплену українську територію.

Україна демонструє ознаки консолідації своїх досягнень під Курськом, і якщо їй вдасться дати відсіч розлюченому путіну та його оточеним військам, ця стратегія може виявитися плідною.

путін займає іншу позицію, ніж Анвар Садат, тодішній лідер Єгипту. Садат і сирійський лідер Хафез аль-Асад більше за все намагалися відновити арабську гордість після принизливої ​​поразки в Шестиденній війні 1967 року.

Після того, як військовий імпульс було зупинено, і, звичайно, коли вони зіткнулися з реальною небезпекою від ізраїльського контрнаступу, досягнутий мир мав сенс. Вони закривавили ізраїльтян і проникли в ізраїльську зарозумілість, яка виникла після успіху в попередніх агресивних війнах проти нього.

Але для путіна такий мир може стати крахом. Якщо його штовхне сісти за стіл переговорів завдяки успішному українському наступу, який захопить російську територію, яку Москва не зможе відвоювати, це стане для путіна непереможним. Цей плащ страху придушив його критиків, хоча імідж путіна постраждав через його припинення кампанії проти України.

росіяни змушені виводити солдатів зі свого резерву з приблизно 300 000 військовозобов’язаних, але це також не є чудовою стратегією для путіна. Вони погано навчені, і їм пообіцяли, що їх не закинуть у склепі українського конфлікту.

Є повідомлення про матерів, розлючених від того, що їхніх синів кинули в бій, і вони відчували себе зрадженими. Такі ображені матері зіграли певну роль у виході СРСР з болота в Афганістані, що призвело до падіння цієї імперії.

Війна часто полягає в вимірюванні ризику. Якщо кремль не зможе зупинити українське просування або витіснити їх з території, яку вони контролюють, чи виконає аутін свою погрозу застосувати тактичну ядерну зброю? У нього може виникнути спокуса розглянути це, хоча це, швидше за все, призведе до розриву його життєво важливого альянсу з Китаєм.

Гнів путіна на безсилля його країни може призвести до збільшення нападів на українське цивільне населення та інфраструктуру, хоча президент України Володимир Зеленський заявив, що частково причиною вторгнення було створення буферної зони і зменшення здатності рф атакувати через кордон.

Яким би не був результат, український наступ — це сміливий гамбіт, який, як показує історія, може бути дуже ефективним, коли справа доходить до боротьби з вашим ворогом і перевертання його стратегії та військових здобутків.