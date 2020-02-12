СПОРТ НОВИНИНа футбольному матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи "Гент" (Бельгія) - "Слован" (Ліберець, Чехія) працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська жіноча бригада арбітрів судитиме матч Ліги Європи у Бельгії
На лініях Монзуль допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька
Фото: uaf.ua.
На лініях Монзуль допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька, повідомляє "Укрінформ". Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Денис Шурман.
Додамо, що поєдинок у Бельгії відбудеться 3 грудня й розпочнеться о 19.55 за київським часом.
Цікаво, що кольори господарів поля захищають одразу троє українських футболістів - Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, а в лавах гостей грає Тарас Качараба.
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