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Українська жіноча бригада арбітрів судитиме матч Ліги Європи у Бельгії

На лініях Монзуль допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька
На футбольному матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи "Гент" (Бельгія) - "Слован" (Ліберець, Чехія) працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль.
Українська жіноча бригада арбітрів судитиме матч Ліги Європи у Бельгії Фото: uaf.ua.

На лініях Монзуль допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька, повідомляє "Укрінформ". Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Денис Шурман.

Додамо, що поєдинок у Бельгії відбудеться 3 грудня й розпочнеться о 19.55 за київським часом. 

Цікаво, що кольори господарів поля захищають одразу троє українських футболістів - Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, а в лавах гостей грає Тарас Качараба.  

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02 12 2020 13:07
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