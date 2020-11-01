Українське МВС передало до Ірану ДНК-зразки родичів загиблих у катастрофі літака

«Електронна ДНК-формула була направлена нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані, сьогодні зранку»

Міністерство внутрішніх справ України зібрало ДНК-зразки родичів загиблих у авіакатастрофі в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає "Громадське".

«Електронна ДНК-формула була направлена нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані, сьогодні зранку», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі від іранської сторони очікується ідентифікація тіл та повернення їх до України.

Нагадаємо, що Іран заявив, що літак Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» ненавмисне збила іранська ракета, оскільки його прийняли за ворожий об’єкт.