CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство внутрішніх справ України зібрало ДНК-зразки родичів загиблих у авіакатастрофі в Ірані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українське МВС передало до Ірану ДНК-зразки родичів загиблих у катастрофі літака
«Електронна ДНК-формула була направлена нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані, сьогодні зранку»
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє пресслужба МВС, передає "Громадське".
«Електронна ДНК-формула була направлена нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані, сьогодні зранку», — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі від іранської сторони очікується ідентифікація тіл та повернення їх до України.
Нагадаємо, що Іран заявив, що літак Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» ненавмисне збила іранська ракета, оскільки його прийняли за ворожий об’єкт.
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