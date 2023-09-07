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ПОЛІТИКА

Українське зерно вже почали експортувати через порти Хорватії

07 вересня 2023, 14:52
Українське зерно вже почали експортувати через порти Хорватії
Фото: з вільного доступу
Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти.

Україна почала експортувати зерно через хорватські порти. Країни домовилися розвивати цей напрямок партнерства.

Про це заявила віце-прем'єр - міністр економіки України Юлії Свириденко.

Експорт українського зерна Свириденко обговорила з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем під час двосторонньої зустрічі на саміті ініціативи Трьох морів в Бухаресті.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни", - заявила Свириденко.

Сторони обговорили важливість спільного вирішення питання обмежень для українського експорту, домовилися прискорити виробництво техніки для розмінування.

Також Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, оскільки Хорватія має досвід в цьому. Мова йде про створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування воєнних злочинів.

17 липня 2023 року росія оголосила про вихід із "зернової угоди". Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси і області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України. 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден.

Хорватіяпортзернова угодавійна в Україні

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