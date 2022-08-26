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Українські аграрії вже зібрали 25,3 млн тонн зернових

Сільськогосподарські підприємства станом на 25 серпня зібрали 25,3 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур із площі 6,6 млн га (59%) при врожайності 38,4 ц/га.
Українські аграрії вже зібрали 25,3 млн тонн зернових

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

Зокрема, пшениці намолочено 18,8 млн тонн (врожайність – 40,8 ц/га) на площі 4,6 млн га (98%); ячменю намолочено 5,5 млн тонн (врожайність – 34,6 ц/га) на площі 1,6 млн га (99%); гороху намолочено 246,1 тис. тонн (врожайність – 22,6 ц/га) на площі 108,8 тис. га (98%); гречки намолочено 2,0 тис. тонн (врожайність – 13,2 ц/га) на площі 1,6 тис. га (1%); проса намолочено 9,1 тис. тонн (врожайність – 21,9 ц/га) на площі 4,1 тис. га (9%).

При цьому найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 62,3 ц/га.

"У трійку лідерів з намолоту зерна в понад 2 млн тонн увійшли: Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Одещина. Крім того, збирання соняшника проведено на площі 23,5 тис. га (1%), намолочено 18,8 тис. тонн насіння при врожайності 8,0 ц/га. Ріпаку зібрали на площі 1,085 млн га (99%), намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,4 ц/га. Аграрії Вінниччини, Закарпаття, Кіровоградщини, Миколаївщини, Полтавщини, Сумщини, Хмельниччини, Буковини та Чернігівщини завершили збирання культур ранньої групи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Україні більш ніж удвічі впали обсяги експорту зерна.

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26 08 2022 16:47
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