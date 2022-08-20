В Україні більш ніж удвічі впали обсяги експорту зерна
Фактичні обсяги експорту зерна в Україні з початку 2022/2023 маркетингового року (липень 2022 – червень 2023) станом на 19 серпня становлять 2,988 млн тонн, що в 2,1 разу, або на 3,189 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
Про це йдеться у повідомленні міністерства аграрної політики та продовольства.
Вже експортовано 783 тис. тонн пшениці, 257 тис. тонн ячменю та 1935 тис. тонн кукурудзи.
При цьому за вказаний період знизився експорт пшеничного борошна та борошна з інших культур у 2,6 разу, або на 11,5 тис. тонн, до 7,4 тис. тонн.
Раніше iPress повідомляв, що в Україні збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,1 млн гектарів при врожайності 38,2 центнерів з гектару. Намолочено 23,4 млн тонн зерна.
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