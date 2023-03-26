Українські артилеристи завершують навчання на САУ AS90 у Британії

Тисяча британських військових бере участь у реалізації програми.

Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм самохідній артилерійській установці AS90 у Великій Британії.

Про це повідомляє Міноборони.

Навчання українських бійців на AS90 проходить в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку. Зазначається, що понад тисяча британських військових бере участь у реалізації програми, яка здійснюється на об’єктах Міноборони Британії на північному заході, південному заході та південному сході країни.

Додамо, що AS90 - це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу та одночасно дозволяє йому вражати цілі на великій відстані.

Нагадаємо, від початку березня українські військові проходять навчання в Іспанії з вивчення роботи зенітного ракетного комплексу Samp-T.