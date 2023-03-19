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ПОЛІТИКА

Українські військові в Іспанії проходять навчання на ЗРК Samp-T

19 березня 2023, 20:13
Українські військові в Іспанії проходять навчання на ЗРК Samp-T
Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр
Двадцять українських військових на початку березня почали вивчати ЗРК Samp-T.

Від початку березня українські військові проходять навчання в Іспанії з вивчення роботи зенітного ракетного комплексу Samp-T.

Про це повідомляє Il Fatto Quotidiano.

Двадцять українських військових на початку березня почали вивчати ЗРК Samp-T. Навчання проходять в казармах Санта-Барбари в Сабаудії.

Наземна система "земля-повітря" середнього радіусу дії - наземна система, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети.

Це також єдина європейська оборонна система з проти балістичною здатністю.

SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив про збільшення кількості країн, які беруть зобов’язання посилити українську систему протиповітряної оборони.

війнанавчаннявійськовіSAMP-T

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