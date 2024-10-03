Українські безпілотники атакували аеродром "Борисоглєбськ" – джерела

Зранку росіяни заявляли про атаку сотень дронів.

Сьогодні вночі, 3 жовтня, БпЛА атакували аеродром у Воронезькій області, де знаходяться російські склади з КАБ і літаки Су-35 і Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела в СБУ.

Джерела підтвердили нічні удари дронами СБУ та ССО, а також в операції були задіяні Сил оборони.

Усі вони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 і місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області рф, щзвидкі росіяни активно бомбить КАБами територію України.

"СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території", - повідомило джерело.

Зранку ми повідомляли, що росія знову заявила про масовану атаку безпілотників.