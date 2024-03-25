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Українські безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС в росії

25 березня 2024, 08:18
Українські безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС в росії
Фото: firtka.if.ua
Через атаку дронами роботу зупинили два енергоблоки на Державній районній електростанції.

Про це пишуть російські телеграм канали. 

Сьогодні вночі в росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції. 

Два енергоблоки ДРЕС виведені з експлуатації.

Велика електростанція в росії була атакована дронами.

Місцеві мешканці повідомили про звуки польоту дронів над областю, їх було не меншне десяти і пізніше було чутно  вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС, після чого почалась пожежа. 

Через пожежу у результаті автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська.

Нагадаємо, що в суботу в росії дрони атакували черговий НПЗ.
РосіяатакаБезпілотникдрес

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