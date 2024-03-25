Українські безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС в росії
Про це пишуть російські телеграм канали.
Сьогодні вночі в росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції.
Два енергоблоки ДРЕС виведені з експлуатації.
Велика електростанція в росії була атакована дронами.
Місцеві мешканці повідомили про звуки польоту дронів над областю, їх було не меншне десяти і пізніше було чутно вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС, після чого почалась пожежа.
Через пожежу у результаті автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська.Нагадаємо, що в суботу в росії дрони атакували черговий НПЗ.