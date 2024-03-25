Українські безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС в росії

Через атаку дронами роботу зупинили два енергоблоки на Державній районній електростанції.

Про це пишуть російські телеграм канали.

Сьогодні вночі в росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції.

Два енергоблоки ДРЕС виведені з експлуатації.

Велика електростанція в росії була атакована дронами.

Місцеві мешканці повідомили про звуки польоту дронів над областю, їх було не меншне десяти і пізніше було чутно вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС, після чого почалась пожежа.

Через пожежу у результаті автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська.