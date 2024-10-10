Українські безпілотники атакували російський військовий аеродром "Ханська" в Адигеї

Там знаходяться авіаційна база та учбовий центр.

Сьогодні вночі, 10 жовтня, в росії, в районі станиці Ханська під Майкопом, дрони атакували військовий аеродром "Ханська".

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

"Військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп", - йдеться в дописі.

Там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу О.К. Сєрова.

Посилаючись на систему моніторингу пожеж NASA канал додав, що пожежа зафіксована поряд з аеродромом.

Цього тижня українські війська атакували склад із 400 "Шахедами".