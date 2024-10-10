Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські безпілотники атакували російський військовий аеродром "Ханська" в Адигеї

10 жовтня 2024, 09:46
Українські безпілотники атакували російський військовий аеродром
Фото: portalnews24.com
Там знаходяться авіаційна база та учбовий центр.

Сьогодні вночі, 10 жовтня, в росії, в районі станиці Ханська під Майкопом, дрони атакували військовий аеродром "Ханська".

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

"Військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп", - йдеться в дописі. 

Там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу О.К. Сєрова.

Посилаючись на систему моніторингу пожеж NASA канал додав, що пожежа зафіксована поряд з аеродромом.

Цього тижня українські війська атакували склад із 400 "Шахедами".

 

аеродромвійна в Українівтрати рф

Останні матеріали

Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Політика
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 12:00
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Політика
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 00:17
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Політика
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 12:49
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 10:32
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Політика
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 00:00
(Попередній) план завоювання України? Ні, вирішальний елемент середньострокової стратегії окупації російських територій – Ніколя Тензер
Політика
(Попередній) план завоювання України? Ні, вирішальний елемент середньострокової стратегії окупації російських територій – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 16:30
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
Технології
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
08 жовтня 2024, 14:58
путінський
Політика
путінський "торговець смертю" повернувся до збройового бізнесу. Цього разу з хуситами – WSJ
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 12:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється