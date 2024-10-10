Українські безпілотники атакували російський військовий аеродром "Ханська" в Адигеї
Сьогодні вночі, 10 жовтня, в росії, в районі станиці Ханська під Майкопом, дрони атакували військовий аеродром "Ханська".
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
"Військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп", - йдеться в дописі.
Там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу О.К. Сєрова.
Посилаючись на систему моніторингу пожеж NASA канал додав, що пожежа зафіксована поряд з аеродромом.
Цього тижня українські війська атакували склад із 400 "Шахедами".