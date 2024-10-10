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Українські війська атакували склад із 400 "Шахедами"

10 жовтня 2024, 09:04
Українські війська атакували склад із 400
Фото: Google
Склад горів та детонував.

Військово-Морські Сили разом з СБУ уразили базу зберігання дронів типу "Шахедів", яка знаходилась поруч із населеним пунктом Октябрьский в Краснодарському краї рф.

Про це заявили у Генштабі.

Головний орган управління військами України повідомив, що на базі зберігалося близько 400 ударних дронів. 

У відомстві додали, що за результатами спостереження було зафіксовано точне влучання в ціль. 

На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.

"Знищення бази зберігання БпЛА "Шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл. Бойова робота по військових цілях загарбників триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 21 червня в росії повідомляють про атаку дронів на Єйськ, де розташований військовий аеродром.

 

війна в Українівтрати рф

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