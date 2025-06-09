Українські безпілотники влучили у завод навігаційного обладнання в росії

Через атаку дронів у росії ввели обмеження на роботу аеропортів у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

У ніч на 9 червня Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по підприємству, де виготовляли антени для дронів Shahed, керованих авіабомб та іншого озброєння.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Йдеться про "АТ ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро" у місті Чебоксари на території Чуваської республіки рф — це обʼєкт воєнно-промислового комплексу, виробник навігаційного обладнання. Там виробляють антени "Комета".

Є підтвердження, що обʼєкт уразили щонайменше два БпЛА. Там спалахнула пожежа. Результати ураження уточнюються.

Через атаку дронів у росії ввели обмеження на роботу аеропортів у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня Сили оборони атакували аеродром "Енгельс" у Саратовській області та аеродром "Дягілєво" у Рязанській області.