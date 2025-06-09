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ПОЛІТИКА

Українські безпілотники влучили у завод навігаційного обладнання в росії

09 червня 2025, 10:18
Українські безпілотники влучили у завод навігаційного обладнання в росії
milrem robot tank танк безпілотник
Через атаку дронів у росії ввели обмеження на роботу аеропортів у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

У ніч на 9 червня Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по підприємству, де виготовляли антени для дронів Shahed, керованих авіабомб та іншого озброєння.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Йдеться про "АТ ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро" у місті Чебоксари на території Чуваської республіки рф — це обʼєкт воєнно-промислового комплексу, виробник навігаційного обладнання. Там виробляють антени "Комета".

Є підтвердження, що обʼєкт уразили щонайменше два БпЛА. Там спалахнула пожежа. Результати ураження уточнюються.

Через атаку дронів у росії ввели обмеження на роботу аеропортів у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня Сили оборони атакували аеродром "Енгельс" у Саратовській області та аеродром "Дягілєво" у Рязанській області.

війнаСБУбезпілотникиатака на рф

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