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ПОЛІТИКА

Сили оборони України вдарили по аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво" та логістиці армії рф

06 червня 2025, 11:35
Сили оборони України вдарили по аеродромах
джерело t.me/akovalenko
Генштаб підтвердив численні влучання у щонайменше три резервуари з паливом.

У ніч проти 6 червня Сили оборони атакували аеродром "Енгельс" у Саратовській області та аеродром "Дягілєво" у Рязанській області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

російські телеграм-канали писали, що у Саратовській області поцілили по нафтобазі, яка забезпечує військовий аеродром "Енгельс-2".

Генштаб підтвердив численні влучання у щонайменше три резервуари з паливом — надалі там сталась масштабна пожежа. Екстреним службам росіян не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей.

Поблизу "Дягілєво" фіксувалась робота ворожої ППО, є інформація про пожежу в районі цілі. На цьому аеродромі базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з "Дягілево" здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника.

Окрім того, Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів росіян на території рф та тимчасово окупованих районах України. Зокрема, під ударом був логістичний пункт 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії рф у районі населеного пункту Кульбаки Курської області.

війнапаливоатака на рф

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