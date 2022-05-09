Українські біженці не платитимуть податки в Польщі - кого саме це стосується

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і працюють на українського роботодавця віддалено, не будуть платити податки у Польщі.

Про це повідомляє money.pl.

Йдеться про податок PIT (Personal Income Tax), який в Польщі сплачує кожен, хто отримує доходи. Відповідно до міжнародних домовленостей, українці, які з початку війни прибули до Польщі і з того часу не залишали цю країну, і весь час працювали дистанційно на українських роботодавців, після 183 днів перебування в Польщі, тобто від 25 серпня стають польськими резидентами та підлягають відповідної податковій відповідальності.

Для тих, хто приїхав до Польщі з початку російської інтервенції, термін сплати PIT настає у вересні. А саме, не пізніше 20 вересня українці повинні були сплатити податок за пів року та надалі платити його щомісяця.

Проте влада Польщі вирішила відмовитися від збору податків з українців, які працюють віддалено та сплачують податок у своїй країні. Таким чином, польський уряд надає таким біженцям довший пільговий режим.

"Беручи до уваги особливі потреби українських платників податків, ми ввели спеціальний регламент для громадян України, який дозволяє їм вибирати оподаткування за своїм бажанням, як якби вони були польськими податковими резидентами", - заявив Якуб Янковські з податкового департаменту Мінфіну.

Спеціальний режим є добровільним, діє період від 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2022 року, тобто до кінця цього податкового року і тільки для тих українців, які є воєнними біженцями.