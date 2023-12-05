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Українські біженці позитивно впливають на економіку Естонії

05 грудня 2023, 15:53
Українські біженці позитивно впливають на економіку Естонії
Фото: Scanpix / Postimees
Українці позитивно впливають на економіку Естонії у вигляді податків, також споживання перевищує витрати на виплати їм соціальної і іншої фінансової допомоги.

Про це пише ERR.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Естонія прийняла більше 153 тисяч біженців з України. 

Естонські експерти заявили, що більшість тих, хто тікає від війни – жінки, діти і пенсіонери, тому і високі показники соціальних виплат: €251 млн з першого кварталу минулого року до третього кварталу 2023-го. 

Проте українські біженці позитивно вплинули на естонську економіку, вважає головний економіст Bigbank Рауль Еаметс.

"Якщо порівнювати суми, які українські біженці отримують у вигляді соціальних виплат, то вони значно менші за те, що українці повертають естонській економіці у вигляді податків або в результаті споживчої діяльності", - сказав Рауль Еаметс.

За його словами, суми соціальних виплат українцям з часом скорочуватимуться. 

Економіст вважає, що рано чи пізно українські біженці освоять належною мірою естонську мову і приведуть свою кваліфікацію у відповідність з естонським законодавством, а отже – зможуть зайняти високооплачувані посади і допоможуть впоратися з нестачею робочої сили, приміром, у сферах освіти та охорони здоров'я. 

Наразі ж багато українських громадян працюють не за фахом.

Крім того, в Естонії заявляли, що готові втратити дотації ЄС через членство України.

 

економікаЕстоніяукраїнські біженці

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