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Українські БпЛА влучили у найбільший НПЗ в Татарстані

11 січня 2025, 18:44
Українські БпЛА влучили у найбільший НПЗ в Татарстані
ФОТО ASTRA
Він знаходиться від фронту на відстані понад 1000 км.

В російському Татарстані дрони, імовірно, влучили в НПЗ "Танеко", що належить Татарстанському нафтопереробному комплексу.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram-каналі. 

"В Татарстані влучання в НПЗ "Танеко". Це вже не перше влучання в цей НПЗ, у татарстанському Нижньокамську після загрози БПЛА евакуюють працівників НПЗ", - йдеться в дописі. 

Мешканці Татарстану поширюють фото і відео задимлення з одного із заводів, "Танеко". 

Місцева влада пише, що там відбувається евакуація.

Зранку в аеропорту Нижньокамська було введено план "Килим".

Керівник ЦПД наипсав, що "Танеко" є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у рф, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік.

Коваленко додав, завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність рф вести інтенсивну війну.

"Минула атака безпілотника на НПЗ весною 2024 року пошкодила установку первинної переробки на заводі. Відстань від фронту понад 1000 км", - констатував він.

Зранку, 11 січня, ми повідормляли, що українські дрони атакували окупований Крим і Краснодарський край рф.

 

війна в Українівтрати рфТатарстан

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