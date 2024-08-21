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Українські десантники могли оточити російських військових у Курську – Forbes

21 серпня 2024, 11:02
Українські десантники могли оточити російських військових у Курську – Forbes
російський пропагандист заявив, що в Малій Локні утворився "котел".

Військові 95-ї окремої десантно-штурмової бригади СЗУ в Курській області рф могли оточити російських загарбників.

Про це писали російські пропагандисти: українські десантники намагаються взяти під контроль село Мала Локня, що розташоване під містом Суджа, повідомляє Forbes. 

росіянин заявив, що під час штурму Малої Локні ЗСУ обійшли позиції росіян між цим селом і Руським Порічним, перерізали дорогу між ними і завдяки таким діям взяли "в оперативне оточення частини 18-ї мотострілецької дивізії" рф.

Днями десантно-штурмові війська ЗСУ заявила, що наші воїни штурмували Малу Локню і застосовували бойову машину піхоти Marder. 

"Досить добре обладнані вогневі точки та бойові позиції росіян потрапили під потужний удар поліських десантників. Противник зазнав значних втрат у живій силі, техніці та інших матеріальних засобах", - рохповіли у ДШВ.

Днями Сирський заявив, що під контроль України перейшли ще 13 км² території Курської області рф та один населений пункт.

 

війна в Українівтрати рф

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