Українські десантники здійснили ще один прорив кордону з росією (відео)
Військові 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону.
Про це пише управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону.
Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області рф", - пишуть десантники.
Армійці поділилися відео із проробленням проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.
Де саме вдалося прорвати ділянку кордону з рф, десантники не повідомили.
Нагадаємо, що на початку серпня ЗСУ прорвали кордон з росією.
В той же час росіяни заплутались у версіях подій в Курській області.