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Українські десантники здійснили ще один прорив кордону з росією (відео)

23 вересня 2024, 10:26
Українські десантники здійснили ще один прорив кордону з росією (відео)
Де саме вдалося прорвати ділянку кордону з рф, бійці не повідомляють.

Військові 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону.

Про це пише управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

"Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону.

Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області рф", - пишуть десантники. 

Армійці поділилися відео із проробленням проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.

Де саме вдалося прорвати ділянку кордону з рф, десантники не повідомили.

Нагадаємо, що на початку серпня ЗСУ прорвали кордон з росією. 

В той же час росіяни заплутались у версіях подій в Курській області.

 

 

війна в Українікордон рф

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