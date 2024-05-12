Українські дрони атакували чергові НПЗ в росії в трьох областях (оновлено)
12 травня 2024, 09:09
Фото: facebook/skorpionigor83
Сьогодні вночі у Волгоградській області рф безпілотники вкотре атакували нафтопереробний завод, там сталася пожежа.
Про це повідомляють рос ЗМІ, посилаючись на губернатора Андрія Бочарова.
Спочатку стало відомо про Волгоградський нафтопереробний завод, але з пізніше в ГУР заявили, що вночі був атакований Волгоградський нафтопереробний завод.
Також була атакована нафтобаза "Калуганефтепродукт" в Людинове і Новолипецький металургійний комбінат.
Вчора ми повідомляли, що ГУР вдарило дронами по НПЗ "Лукойла" в ніч на 11 травня.