Сьогодні вночі у Волгоградській області рф безпілотники вкотре атакували нафтопереробний завод, там сталася пожежа.

Про це повідомляють рос ЗМІ, посилаючись на губернатора Андрія Бочарова.

Спочатку стало відомо про Волгоградський нафтопереробний завод, але з пізніше в ГУР заявили, що вночі був атакований Волгоградський нафтопереробний завод.

Також була атакована нафтобаза "Калуганефтепродукт" в Людинове і Новолипецький металургійний комбінат.

Вчора ми повідомляли, що ГУР вдарило дронами по НПЗ "Лукойла" в ніч на 11 травня.