Українські дрони атакували російський завод "Тайфун" і нафтобазу

На підприємстві виготовляють деталі для ракетних систем.

В Калузькій області рф вночі працювала протиповітряна оборона, де окрім нафтобази було атаковано завод "Тайфун".

Про це в Telegram-каналі написав голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"У Калузі також атакований завод «Тайфун», який є частиною російського ВПК", - йдеться в дописі.

Коваленко також описав чим саме займається завод.

Підприємство спеціалізується на розробці та виготовленні радіоелектронної апаратури, включаючи системи зв’язку, радіолокаційне обладнання та пристрої для радіоелектронної розвідки.

Також він випускає оптико-електронні компоненти, що використовуються у системах спостереження й наведення для бойової техніки.

Ще завод "Тайфун" виробляє комплектуючі для авіаційної техніки, ракетних установок і систем протиповітряної оборони. Ще одним напрямом діяльності є модернізація військової техніки, що перебуває на озброєнні, а також її технічне обслуговування.

Крім того, на підприємстві виготовляють електронні модулі та спеціалізоване обладнання, які застосовуються для інтеграції різних військових систем.

Зранку у Калузі з'явилася інформація про "приліт" по місцевій нафтобазі "Калуганафтопродукт".

Також внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа.

Житеді в соцмережах писали в паблікіах, що вони бачили безуспішні намагання російської ППО відбити атаку БПЛА. Об'єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганефтепродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.