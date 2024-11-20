Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські дрони атакували військову базу і нафтосховище в росії

20 листопада 2024, 13:16
Українські дрони атакували військову базу і нафтосховище в росії
Фото: firtka.if.ua
Загалом територію рф атакувало майже сотня БпЛА.

В ніч проти середи, 20 листопада, безпілотники атакували військову базу у селищі Котово Новгородської області, де знаходяться боєприпаси 13-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф. 

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.

"В ніч з 19 на 20 листопада жителі селища Котово Окуловського району Новгородської області у соцмережах опублікували фото і відео ймовірної атаки. На кадрах можна почути і побачити вибухи, стрілянину та спалахи", - йдеться у дописі.

Місцевих жителів кажуть, що ціллю атаки була військова база – у Котово розташовані ангари із боєприпасами 13-го арсеналу ГРАУ.

Крім того, з’явилися відео з інших населених пунктів регіону. 

Проте у Astra не підтвердили достовірність оприлюднених кадрів атаки.

Губернатор Новгородської області Андрій Нікітін факт атаки на арсенал не підтвердив, однак повідомив про збиття кількох безпілотників над регіоном.

В селищі Самарської області дрони атакували нафтосховище, повідомили місцеві жителі. До населеного пункту перекрили в’їзд. 

Згідно із мапами, поряд із селом Сосновкою знаходиться нафтосховище, яке, за словами місцевих жителів, намагалися вразити БПЛА. Інформації щодо наслідків атаки немає, як і офіційного підтвердження атаки на нафтосховище. 

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев поінформував, що вранці 20 листопада над територією регіону були знищені 6 безпілотників.

Зранку в Міноборони рф заявили, що в росії було знищено або перехоплено 44 дрони.

Раніше ми писали, що росію було атаковано майже сотнею БпЛА, які долетіли до московської області.

Пізніше в ЦПД повідомили, що в Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях,

 

війна в Україніудари по рф

Останні матеріали

Українці поки успішно відбиваються від російських штурмів. Хоча є проблемні ділянки в районі Курахового і Часового Яру – Ендрю Таннер
Cуспільство
Українці поки успішно відбиваються від російських штурмів. Хоча є проблемні ділянки в районі Курахового і Часового Яру – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 12:38
Європа і Канада повинні забути про Трампа. 5 кроків для захисту України – відкритий лист
Політика
Європа і Канада повинні забути про Трампа. 5 кроків для захисту України – відкритий лист
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 07:19
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Політика
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 12:25
Як вижити в умовах
Політика
Як вижити в умовах "олігархічної братви". 20 уроків для світу пост-правди – The Guardian
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 11:32
Українці продовжують успішно оборонятися. Тим часом росіяни на Курщині зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Українці продовжують успішно оборонятися. Тим часом росіяни на Курщині зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 07:14
Кінець
Політика
Кінець "системи Зеленського"? Навіть якщо вона дасть тріщину, Україна вистоїть – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 14:42
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Політика
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 11:51
Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О'Брайен
Політика
Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 08:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється