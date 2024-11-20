Українські дрони атакували військову базу і нафтосховище в росії

Загалом територію рф атакувало майже сотня БпЛА.

В ніч проти середи, 20 листопада, безпілотники атакували військову базу у селищі Котово Новгородської області, де знаходяться боєприпаси 13-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф.

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.

"В ніч з 19 на 20 листопада жителі селища Котово Окуловського району Новгородської області у соцмережах опублікували фото і відео ймовірної атаки. На кадрах можна почути і побачити вибухи, стрілянину та спалахи", - йдеться у дописі.

Місцевих жителів кажуть, що ціллю атаки була військова база – у Котово розташовані ангари із боєприпасами 13-го арсеналу ГРАУ.

Крім того, з’явилися відео з інших населених пунктів регіону.

Проте у Astra не підтвердили достовірність оприлюднених кадрів атаки.

Губернатор Новгородської області Андрій Нікітін факт атаки на арсенал не підтвердив, однак повідомив про збиття кількох безпілотників над регіоном.

В селищі Самарської області дрони атакували нафтосховище, повідомили місцеві жителі. До населеного пункту перекрили в’їзд.

Згідно із мапами, поряд із селом Сосновкою знаходиться нафтосховище, яке, за словами місцевих жителів, намагалися вразити БПЛА. Інформації щодо наслідків атаки немає, як і офіційного підтвердження атаки на нафтосховище.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев поінформував, що вранці 20 листопада над територією регіону були знищені 6 безпілотників.

Зранку в Міноборони рф заявили, що в росії було знищено або перехоплено 44 дрони.

Раніше ми писали, що росію було атаковано майже сотнею БпЛА, які долетіли до московської області.

Пізніше в ЦПД повідомили, що в Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях,