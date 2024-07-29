Українські хакери атакують російський центробанк

Кібератака на фінансову установу посилюється.

Центральний банк росії, який фінансує війну в Україні, став ціллю українських хакерів.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

"Приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Центробанку рф працюють чи із значними перебоями, або взагалі недоступні для користувачів. В самому банку визнають факт кібеатакаи і заявляють, що "інтенсивність атаки зростає", - пише видання.

Також російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" і Газпромбанку, а ще ситуацію ускладнює відсутність стабільного інтернету, тому, ймовірно, великі провайдери телекомунікаційних послуг в рф тж попали під атаку.

Так, атака здійснюється по провайдеру МТС. Його користувачі не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу.

Кібератака проти фінансових установ росії триває.

Днями так також повідомляли, що у росіян проблеми зі зняттям готівки у банкоматах, за цим стоїть ГУР.