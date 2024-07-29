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Українські хакери атакують російський центробанк

29 липня 2024, 16:11
Українські хакери атакують російський центробанк
Кібератака на фінансову установу посилюється.

Центральний банк росії, який фінансує війну в Україні, став ціллю українських хакерів. 

Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

"Приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Центробанку  рф працюють чи із значними перебоями, або взагалі недоступні для користувачів. В самому банку визнають факт кібеатакаи і заявляють, що "інтенсивність атаки зростає", - пише видання. 

Також російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" і Газпромбанку, а ще ситуацію ускладнює відсутність стабільного інтернету, тому, ймовірно,  великі провайдери телекомунікаційних послуг в рф тж попали під атаку. 

Так, атака здійснюється по провайдеру МТС. Його користувачі не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу.

Кібератака проти фінансових установ росії триває.

Днями так також повідомляли, що у росіян проблеми зі зняттям готівки у банкоматах, за цим стоїть ГУР.

 

кібератакивійна в Україніцентробанк рф

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