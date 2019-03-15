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Українські компанії сплатили майже 100 млрд грн податку на прибуток

Загальна сума отриманих суб’єктами господарювання доходів за 2018 рік склала майже 9,5 трлн грн
За підсумками 2018 року компанії, які працюють в України, сплатили до бюджету 97,55 мільярда гривень податку на прибуток підприємств.
Українські компанії сплатили майже 100 млрд грн податку на прибуток Фото: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ШВЕЙЦАРІЇ

Так, за даними ДФС, обсяг сплаченого податку на прибуток за рік зріс на 17%.

Більшість податку на прибуток сплатила лише одна компанія — Нафтогаз України. Решта компаній сплатили до бюджету 30 мільярдів нривень.

"Загальна сума отриманих суб’єктами господарювання доходів за 2018 рік склала майже 9,5 трлн грн. Це на 1,3 трлн грн більше, ніж в 2017 році", - повідомляє Державна фіскальна служба за підсумками кампанії зі сплати податку. 

Як відомо, Державний бюджет України за 2018 рік виконано з дефіцитом 59,2 млрд гривень за затвердженого в законі про держбюджет рівня 94,1 млрд гривень.

 

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15 03 2019 13:49
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