Українські контратаки ускладнюють росіянам вивід "Вагнер" з Бахмута – ISW
Успішні українські контратаки на флангах Бахмута ускладнюють російську операцію з заміни "Вагнер" в місті.
Про це Інститут вивчення війни написало в щоденному звіті.
"Низькі темпи наступальних операцій рос армії в районі Бахмута та повідомлення про триваючу операцію з надання допомоги на місці, ймовірно, нададуть українським силам у цьому районі ініціативу розпочати новий етап операцій навколо міста, якщо вони того захочуть", - йдеться в звіті ISW.
Крім того немає візуальних підтверджень того, що регулярні російські сили займають позиції "вагнерівців" у самому Бахмуті або що найманці залишають місто, вважають аналітики інституту.Вчора ISW заявили, що розміщення ядерної зброї в білорусі не означатиме ескалацію з боку рф.