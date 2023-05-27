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Українські контратаки ускладнюють росіянам вивід "Вагнер" з Бахмута – ISW

27 травня 2023, 10:33
Українські контратаки ускладнюють росіянам вивід
Військам рф може бути складно замінити сили ПВК "Вагнер" в Бахмуті, а успішні обмежені і локалізовані контратаки ЗСУ, ймовірно, ускладнять їхню здатність це зробити.

Успішні українські контратаки на флангах Бахмута ускладнюють російську операцію з заміни "Вагнер" в місті. 

Про це Інститут вивчення війни написало в щоденному звіті.

"Низькі темпи наступальних операцій рос армії в районі Бахмута та повідомлення про триваючу операцію з надання допомоги на місці, ймовірно, нададуть українським силам у цьому районі ініціативу розпочати новий етап операцій навколо міста, якщо вони того захочуть", - йдеться в звіті ISW.

Крім того немає візуальних підтверджень того, що регулярні російські сили займають позиції "вагнерівців" у самому Бахмуті або що найманці залишають місто, вважають аналітики інституту.

Вчора ISW заявили, що розміщення ядерної зброї в білорусі не означатиме ескалацію з боку рф.
ЗСУБахмутISWвагнер

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