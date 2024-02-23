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Українські міністри на чолі зі Шмигалем приїхали на польський кордон – поляки проігнорували (оновлено)

23 лютого 2024, 16:49
Українські міністри на чолі зі Шмигалем приїхали на польський кордон – поляки проігнорували (оновлено)
Фото: Getty Images
Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів приїдуть на українсько-польський кордон.

Ймовірно, там відбудуться переговори щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску, йдеться на сайті президента. 

"Наш прем'єр-міністр разом із відповідними міністрами, які працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби - ця група на чолі з прем'єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги - це їхнє особисте рішення", - заявив Володимир Зеленський. 

Він додав, що завтра подібну зустріч організувати не можна, оскільки буде друга річниця повномасштабного вторгнення російських окупантів в нашу країну. Зеленський нагадав, що Україна відкрито заявила про готовність провести зустріч щодо проблеми блокади кордону і вже розроблено рішення та кроки. 

"Чи буде польська сторона - мені це невідомо", - додав Зеленський. 

Український президент подякував українським фермерам, які самостійно нічого не блокують, незважаючи на те, що їхні продукти харчування не йдуть транзитом через Польщу через ситуацію на кордоні. 

"Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми виявили нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові і робитимемо все, щоб вирішити це питання", - підсумував Зеленський. 

"Зустріч з польскькими урядовцями на кордоні так сьогодні і не відбулась", - заявив Шмигаль.

Він додав, що останні пів року ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по українській економіці.

"Місяць тому в Києві Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом.

Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів", - додав прем’єр.

За його словами, пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації, ми розуміємо складності, з якими стикається польський Уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч.

"Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзникиі Уряд України сьогодні тут. Віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко, керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев", - підсумував Шмигаль. 

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що зустріч щодо польсько-українського кордону відбудеться 28 березня.

 

Польщакордонзустрічміністри

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