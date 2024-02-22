Зустріч щодо польсько-українського кордону відбудеться 28 березня – Туск відмовив Зеленському
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на заяву Туска.
Польский прем’єр вважає, що зустріч на кордоні була б суто символічною.
За словами прем'єра, він провів низку зустрічей з лідерами європейських країн та європейських інституцій і постійно тримає контакт з американською стороною.
"Польща зобов'язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників", - ссаказав Туск.
Він закликав розділяти це питання від беззаперечної підтримки України» у розв’язаній Росією війні.
"Ми шукатимемо захисні рішення для польських фермерів, як національними методами, використовуючи національні ресурси, так і шляхом подальших переговорів з Україною та європейськими інституціями, щоб негативні наслідки лібералізації торгівлі з Україною були менш серйозними, і щоб їх можна було компенсувати, наскільки це можливо. Тут польські фермери можуть розраховувати на мене", - сказав Туск.
ДПСУ заявляє, що на польському кордоні заблоковано 6 з 9 напрямків.
Сьогодні сталась чергова провокація: польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП "Шегині" та висипали українське зерно з вагона.