Зустріч щодо польсько-українського кордону відбудеться 28 березня – Туск відмовив Зеленському

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні відхилив заклик президента Володимира Зеленського приїхати на кордон на тлі протестів польських фермерів.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на заяву Туска.

Польский прем’єр вважає, що зустріч на кордоні була б суто символічною.

За словами прем'єра, він провів низку зустрічей з лідерами європейських країн та європейських інституцій і постійно тримає контакт з американською стороною.

"Польща зобов'язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників", - ссаказав Туск.

Він закликав розділяти це питання від беззаперечної підтримки України» у розв’язаній Росією війні.

"Ми шукатимемо захисні рішення для польських фермерів, як національними методами, використовуючи національні ресурси, так і шляхом подальших переговорів з Україною та європейськими інституціями, щоб негативні наслідки лібералізації торгівлі з Україною були менш серйозними, і щоб їх можна було компенсувати, наскільки це можливо. Тут польські фермери можуть розраховувати на мене", - сказав Туск.