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Українські недержавні пенсійні фонди почали купувати акції Apple і Tesla

Наразі ми бачимо досить невеликі обсяги цього інструменту на ринку. Однак той факт, що він викликає інтерес і ним починають користуватись - це позитивний результат для всіх
Українські недержавні пенсійні фонди почали інвестувати кошти у цінні папери іноземних компаній, які допущені Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) до обігу на території України.
Українські недержавні пенсійні фонди почали купувати акції Apple і Tesla Фото: з вільних джерел
"До портфелів недержавних пенсійних фондів та пайових інвестиційних фондів увійшли цінні папери найбільших технологічних компаній світу - Apple, Microsoft, Tesla та одних з найвідоміших індексних фондів - Vanguard 500 Index Fund та Invesco QQQ Trust SM", -  повідомляє прес-служба НКЦПФР.
 
"Наразі ми бачимо досить невеликі обсяги цього інструменту на ринку. Однак той факт, що він викликає інтерес і ним починають користуватись - це позитивний результат для всіх.
 
Ми впевнені, що це тільки початок і надалі цей інструмент займе своє гідне місце в портфелях більшості українських інвесторів", - заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.
 
До обігу на території України допущені 34 цінні папери іноземних емітентів. З переліком можна ознайомитись за посиланням.
 
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку Руслан Магомедов хоче організувати програму для надання можливості громадянам купити акції держкомпаній.
 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про допуск іноземних цінних паперів до обігу на території України.
 
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03 05 2021 16:36
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