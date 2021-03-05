БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїнські недержавні пенсійні фонди почали інвестувати кошти у цінні папери іноземних компаній, які допущені Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) до обігу на території України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські недержавні пенсійні фонди почали купувати акції Apple і Tesla
Наразі ми бачимо досить невеликі обсяги цього інструменту на ринку. Однак той факт, що він викликає інтерес і ним починають користуватись - це позитивний результат для всіх
Фото: з вільних джерел
"До портфелів недержавних пенсійних фондів та пайових інвестиційних фондів увійшли цінні папери найбільших технологічних компаній світу - Apple, Microsoft, Tesla та одних з найвідоміших індексних фондів - Vanguard 500 Index Fund та Invesco QQQ Trust SM", - повідомляє прес-служба НКЦПФР.
"Наразі ми бачимо досить невеликі обсяги цього інструменту на ринку. Однак той факт, що він викликає інтерес і ним починають користуватись - це позитивний результат для всіх.
Ми впевнені, що це тільки початок і надалі цей інструмент займе своє гідне місце в портфелях більшості українських інвесторів", - заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.
До обігу на території України допущені 34 цінні папери іноземних емітентів. З переліком можна ознайомитись за посиланням.
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку Руслан Магомедов хоче організувати програму для надання можливості громадянам купити акції держкомпаній.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про допуск іноземних цінних паперів до обігу на території України.
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03 05 2021 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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