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ПФУ назвав категорію українців з найвищою пенсією

Колишні судді отримують майже 50 тисяч гривень щомісяця
Станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб, а середній розмір пенсійної виплати - 3 170,14 грн.
ПФУ назвав категорію українців з найвищою пенсією Фото: ukr.segodnya.ua

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ), передає РБК - Україна.

За даними ПФУ, виплати отримували:

  • пенсії за віком - 8 467 091 осіб, середня пенсія - 3 166,53 грн,
  • по інвалідності - 1 411 732 осіб, середня пенсія - 2 499,74 грн,
  • у зв’язку з втратою годувальника - 538 157 осіб, середня пенсія - 2 753,18 грн,
  • за вислугу років - 218 988 осіб, середня пенсія - 2 882,06 грн,
  • соціальні пенсії - 75 971 осіб, середня пенсія - 1 655,77 грн,
  • по інвалідності - 1 411 732 осіб, середня пенсія - 2 499,74 грн,
  • довічне грошове утримання суддів - 3 380 осіб, середня пенсія - 49 844,23 грн.
  • Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 553 188 осіб, середня пенсія - 5 378,17 грн.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує доплачувати понад 500 гривень на місяць окремим категоріям громадян за те, що вони вирішають вийти на пенсію пізніше.

 
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28 04 2020 14:30
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