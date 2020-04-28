БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСтаном на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб, а середній розмір пенсійної виплати - 3 170,14 грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ПФУ назвав категорію українців з найвищою пенсією
Колишні судді отримують майже 50 тисяч гривень щомісяця
Фото: ukr.segodnya.ua
Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ), передає РБК - Україна.
За даними ПФУ, виплати отримували:
- пенсії за віком - 8 467 091 осіб, середня пенсія - 3 166,53 грн,
- по інвалідності - 1 411 732 осіб, середня пенсія - 2 499,74 грн,
- у зв’язку з втратою годувальника - 538 157 осіб, середня пенсія - 2 753,18 грн,
- за вислугу років - 218 988 осіб, середня пенсія - 2 882,06 грн,
- соціальні пенсії - 75 971 осіб, середня пенсія - 1 655,77 грн,
- по інвалідності - 1 411 732 осіб, середня пенсія - 2 499,74 грн,
- довічне грошове утримання суддів - 3 380 осіб, середня пенсія - 49 844,23 грн.
- Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 553 188 осіб, середня пенсія - 5 378,17 грн.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує доплачувати понад 500 гривень на місяць окремим категоріям громадян за те, що вони вирішають вийти на пенсію пізніше.
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