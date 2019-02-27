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Українські паралімпійці стали найкращими на чемпіонаті світу

Вони здобули 42 медалі
Національна паралімпійська збірна команда України із зимових видів спорту стала найкращою на чемпіонаті світу.
Українські паралімпійці стали найкращими на чемпіонаті світу Фото: ukrinform.ua

Українська команда здобула 42 нагороди – 9 золотих, 16 срібних та 17 бронзових медалей, інформує Національний комітет спорту інвалідів України.

У всі змагальні дні українські паралімпійці ні разу не уступили першого місця жодній із 17 країн-учасниць.

В останній день змагань українські спортсмени вибороли у лижних перегонах (довга дистанція) 4 медалі, 2 срібні та 2 бронзові нагороди. ​


Фото: ukrinform.ua

Найбільше медалей у складі збірної України здобули Людмила Ляшенко, Тарас Радь і Оксана Шишкова. Одразу чотири золоті медалі у Людмили Ляшенко (три у біатлоні та одна у лижних перегонах).

Тарас Радь виграв 6 нагород, з яких 3 золоті медалі у біатлоні. Оксана Шишкова також здобула 6 нагород, з яких одне "золото" у лижних перегонах.

Чемпіонат світу відбувався у канадському місті Принс-Джордж. Українська команда вже повернулася на Батьківщину, де їх зустріли рідні та вболівальники.

Також, Українська національна паралімпійська збірна команда з плавання на чемпіонаті Європи в Дубліні здобула 106 медалей, 33 з яких – золоті.

 

 

 
 
 
 
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27 02 2019 11:01
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