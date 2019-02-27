Українські паралімпійці стали найкращими на чемпіонаті світу
Українська команда здобула 42 нагороди – 9 золотих, 16 срібних та 17 бронзових медалей, інформує Національний комітет спорту інвалідів України.
У всі змагальні дні українські паралімпійці ні разу не уступили першого місця жодній із 17 країн-учасниць.
В останній день змагань українські спортсмени вибороли у лижних перегонах (довга дистанція) 4 медалі, 2 срібні та 2 бронзові нагороди.
Фото: ukrinform.ua
Найбільше медалей у складі збірної України здобули Людмила Ляшенко, Тарас Радь і Оксана Шишкова. Одразу чотири золоті медалі у Людмили Ляшенко (три у біатлоні та одна у лижних перегонах).
Тарас Радь виграв 6 нагород, з яких 3 золоті медалі у біатлоні. Оксана Шишкова також здобула 6 нагород, з яких одне "золото" у лижних перегонах.
Чемпіонат світу відбувався у канадському місті Принс-Джордж. Українська команда вже повернулася на Батьківщину, де їх зустріли рідні та вболівальники.
Також, Українська національна паралімпійська збірна команда з плавання на чемпіонаті Європи в Дубліні здобула 106 медалей, 33 з яких – золоті.
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