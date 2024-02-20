Українські перевізники розпочали дзеркальну акцію на кордоні з Польщею

Сьогодні українські перевізники розпочали мирну акцію біля КПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" і "Шегині-Медика" у відповідь на блокаду пунктів пропуску поляками.

Про це повідомляє телебачення "Суспільне".

Акція протесту розпочалась опівдні.

Водії розмістили на фурах плакати з написами українською і англійською мовами: "Зніміть блокаду — поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах", "Втратить Україна — втрачатиме Польща", "Блокада України — зрада європейських цінностей".

Акцію підтримують кілька громадських організацій.

"Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі. Сьогодні в нас тут є "Асоціація міжнародних автомобільних перевізників", ГО "Український транспортний союз", ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України. Суть нашої акції і зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі", - заявив голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик.

Він додав, що польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.

"Мирна акція біля трьох міжнародних ПП "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині" триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками", - сказав голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич.

За його словами, або стоять всі, або їдуть всі. Не може бути ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські будуть їхати. Розуміємо ситуацію з тим, чого вони хочуть.

"Але всі вимоги поляків є або до Євросоюзу, або до своєї влади, жодних претензій, вимог до України немає, тому це дуже дивна ситуація. Люди налаштовані дуже потужно, будуть стояти цілодобово", - вважає Михалевич

Вкотре польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП "Шегині" та висипали українське зерно з вагона.