Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські перевізники розпочали дзеркальну акцію на кордоні з Польщею

20 лютого 2024, 16:02
Українські перевізники розпочали дзеркальну акцію на кордоні з Польщею
Фото: rbc.ua
Сьогодні українські перевізники розпочали мирну акцію біля КПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" і "Шегині-Медика" у відповідь на блокаду пунктів пропуску поляками.

Про це повідомляє телебачення "Суспільне".

Акція протесту розпочалась опівдні. 

Водії розмістили на фурах плакати з написами українською і англійською мовами: "Зніміть блокаду — поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах", "Втратить Україна — втрачатиме Польща", "Блокада України — зрада європейських цінностей".

Акцію підтримують кілька громадських організацій. 

"Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі. Сьогодні в нас тут є "Асоціація міжнародних автомобільних перевізників", ГО "Український транспортний союз", ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України. Суть нашої акції і зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі", - заявив голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик.

Він додав, що польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.

"Мирна акція біля трьох міжнародних ПП "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині" триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками", - сказав голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич. 

За його словами, або стоять всі, або їдуть всі. Не може бути ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські будуть їхати. Розуміємо ситуацію з тим, чого вони хочуть.

"Але всі вимоги поляків є або до Євросоюзу, або до своєї влади, жодних претензій, вимог до України немає, тому це дуже дивна ситуація. Люди налаштовані дуже потужно, будуть стояти цілодобово", - вважає Михалевич

Вкотре польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП "Шегині" та висипали українське зерно з вагона.

 

Польщакордонблокада

Останні матеріали

Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Cуспільство
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 14:57
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Політика
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 23:55
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Політика
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 16:15
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 12:36
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Cуспільство
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 01:50
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це
Політика
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це "справжня катастрофа" для обох сторін – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2024, 19:35
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється